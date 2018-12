Skihotel Edelweiss in Hochsölden feiert mit seine 60-jähriges Bestehen

Hochsölden (ots) - Top Höhenlage im Skigebiet, Schneesicherheit und ein Grundzum Feiern: Wer in diesem Winter im Hotel Edelweiss bucht, erhält zu bestimmtenZeiten 6 Prozent Rabatt."Das Skihotel Edelweiss ist in 60 Jahren von einer kleinen Pension zumrenommierten 4 Sterne Hotel gewachsen. Dies konnte nur dank unserer treuen Gästegeschehen. Daher feiern wir das Jubiläum gemeinsam mit einer Rabattaktion `60Jahre = 6 % Rabatt´", erklärt Alexander Fender, Juniorchef des Familienbetriebs.Vom Skikeller auf die PisteAuf 2.069 Metern Seehöhe mitten im Söldener Skigebiet gelegen, führt der ersteWeg vom neuen versperrbaren Skispint direkt auf die schneesichere Skipiste. Werlieber im Hotel die Aussicht auf das atemberaubende Bergpanorama genießenmöchte, verweilt im warmen Wasser des Panoramaschwimmbads, in einer der Saunenoder vor dem knisternden Feuer des neuen Kamins in der runderneuertenHotellobby.Das Jubiläumsangebot gilt von 6. bis 25.12.2018, 07.01. bis 15.02.2019 und 10.3.bis 12.4.2019Kontakt:Agentur fundus | Caroline Esterhammer+43 512 312 316 |office@agentur-fundus.atOriginal-Content von: fundus - Agentur für Tourismusmarketing, übermittelt durch news aktuell