Skihelm auf! Neureuther, Rebensburg & Co. sensibilisieren fürs Helmtragen beim Skifahren / Neue Aufklärungskampagne von SnowTrex (FOTO)

Köln (ots) -Mit der neuen Aufklärungskampagne "Skihelm auf! Mitmachen undVorbild sein" sensibilisiert SnowTrex für das Helmtragen beimSkifahren. Prominent unterstützt wird der Winter-Reiseveranstalterdabei mittels Videobotschaften u.a. von den Skirennläufern FelixNeureuther und Viktoria Rebensburg, den TV-Moderatoren FrankBuschmann und Jessica Kastrop sowie den Skispringerinnen KatharinaAlthaus und Svenja Würth. Die Videos sowie Informationen rund umSkihelme und das Helmtragen sind ab sofort unterwww.snowtrex.de/skihelm-beim-skifahren.html abrufbar.Unfälle und Zusammenstöße auf der Piste haben oftmals nichts mitdem eigenen Können zu tun. Häufig sind es unvorhersehbareGegebenheiten wie unachtsame andere Skifahrer oder Eisflächen, die zueinem Unfall führen. 11 % der Wintersportverletzungen sindKopfverletzungen. Bei Erwachsenen kann das Risiko einerKopfverletzung mit einem Skihelm um rund 35 % gesenkt werden, beiKindern um fast 60 %. SnowTrex klärt gemeinsam mit prominenten Profi-und Hobbysportlern umfassend über die Wichtigkeit eines Skihelms auf.Neben Videobotschaften von Felix Neureuther, Viktoria Rebensburg &Co. finden sich auf der neuen Kampagnenseite Zahlen und Fakten zuSkiunfällen und deren Risikominimierung durch Helme. Außerdem klärtSnowTrex über die Helmpflicht in verschiedenen Ländern auf und gibtTipps zur Passform eines Skihelms.Die Kampagne "Skihelm auf! Mitmachen und Vorbild sein" ist diezweite Aufklärungskampagne von SnowTrex. Bereits Anfang des Jahresstartete die Kampagne "Sicherheit beim Skifahren" mit einem OnlineService-Angebot unter www.snowtrex.de/sicherheit-beim-skifahren.html.Ob Skischule, Skiclub, Profi- oder Hobbysportler - die Kampagnenrufen jeden dazu auf, sich für das Thema Sicherheit auf der Pisteeinzusetzen, beispielsweise durch Postings.Alle prominenten Botschafter der Kampagne ?Skihelm auf! Mitmachen undVorbild sein?:Felix Neureuther, SkirennläuferFrank Buschmann, TV-ModeratorViktoria Rebensburg, SkirennläuferinJessica Kastrop, TV-ModeratorinChristina Geiger, SkirennläuferinSabrina Cakmakli, Freeski NationalteamFlo Preuss, Freeski NationalteamKatharina Althaus, SkispringerinSvenja Würth, SkispringerinDaniela Maier, DSV Athletin SkicrossTobias Müller, Freeski NationalteamCheyenne Loch, SnowboarderinFlorian Wilmsmann, DSV Skicross NationalteamÜber SnowTrexSnowTrex (www.snowtrex.de) wurde 1999 als Marke der TravelTrexGmbH gegründet. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich dasUnternehmen mit Sitz in Köln zu Deutschlands größtemWintersport-Reiseveranstalter.