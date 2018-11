Das Skigebiet Lech Zürs am Arlberg startet in den Skiwinter

Lech Zürs am Arlberg (ots) - Die Vorfreude, endlich die ersten Schwünge imSchnee ziehen zu können, steigt von Tag zu Tag und findet nun bald ihreErfüllung: Lech Zürs, im Herzen von Österreichs größtem Skigebiet Ski Arlberggelegen, startet am kommenden Freitag, 30. Nov. 2018 mit einigen Liften undBahnen in den Skiwinter! Möglich machen dies die derzeit winterlichenTemperaturen sowie hochmotivierte Beschneiungs- und Pistenteams, die zurzeitrund um die Uhr im Einsatz sind. Dazu lockt ein attraktiver Preis fürsSkivergnügen zum Saisonstart: Den Ski Arlberg-Skipass erhalten alleWintersportler vom 30.11. bis 07.12. zum ermäßigten Schneekristall- und vom08.12. - 21.12. zum Wedelwochen-Tarif.Nähere Informationen unter: www.skiarlberg.at/GO WHITE - DER WUNDERBARE WINTERSTARTDirekt neben der Skipiste wird es gleich zum Saisonstart stimmungsvoll - amSamstag, 01. Dezember gibt die Frankfurterin Namika im Rahmen des Radio 7 Events"Snow, Stars & Barbecue" ein exklusives Konzert in der Rud-Alpe. Daneben gibt eszahlreiche weitere sportliche sowie kulturelle Events und kulinarischeHochgenüsse. So findet unter anderem vom 30.11. bis 01.12.2018 die etablierte"Snow & Safety Conference" statt, welche ein umfangreiches Programm zu ThemaSicherheit am Berg bietet. "Arlberg Weinberg " (04.12. - 08.12) verschmelzt ineinem neuen Programm Genuss mit Weinkultur. Und das preisgekrönte MultimediaEvent "Fantastic Gondolas" verwandelt am 08. Dezember die Gondeln derRüfikopf-Seilbahn wieder in schwebende Dancefloors. Dieses Jahr NEU am 07.Dezember steigt schon eine Pre-Party in der Postgarage.Nähere Informationen unter: www.lech-zuers.at/go-white/Neu im Winter 2018/19Auch für den kommenden Winter haben die Liftgesellschaften von Lech, Oberlechund Zürs erneut kräftig investiert. So wurden ca. EUR 3,5 Mio. inPistenoptimierung, Gastronomie sowie Sicherheit, Umwelt und Beschneiunginvestiert. Und auch in der unmittelbaren Nachbarschaft wurde in die Beschneiunginvestiert - so wird die Schneesicherheit bei der Verbindungsbahn zwischen LechZürs und Warth-Schröcken, dem Auenfeldjet, deutlich verbessert.Neben diesen Neuerungen im Bereich der Infrastruktur bietet das neue"Wintertainment"-Programm eine breite Angebotspalette mit zahlreichen Highlightswie Skifahren bei Sonnenaufgang im Zürser Täli, nächtliches Fondue-Essen amRüfikopf sowie die faszinierende Begegnung mit den Arlberg-Legenden in der "Hallof Fame", welche mit einem künstlerisch gestalteten Zugang und einemErinnerungsfoto für jeden "Fuchsjäger" beim "Hunt of Fame" noch attraktivergemacht wurde.Nähere Informationen unter: www.wintertainment.at/ bzw. www.run-of-fame.skiKontakt:Lech Zürs Tourismus GmbHPR / Presse+43 (5583) 2161-229presse@lech-zuers.atwww.lech-zuers.at/presseDorf 2 I A 6764 Lech am Arlbergwww.facebook.com/lechzuersOriginal-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell