Das Skigebiet Lech Zürs am Arlberg eröffnet den Skiwinter! - BILD

Lech Zürs am Arlberg (ots) - Endlich! Das Warten hat ein Ende. SkiArlberg, Österreichs größtes Skigebiet mit 305 Skiabfahrtskilometerund 88 Bahnen und eines der fünf größten weltweit, öffnet bei einerSchneehöhe von über 1m im Skigebiet seine Tore. Am 01. Dezember istes soweit. "Jedes Jahr aufs Neue ist der Saisonanfang etwas ganzSpezielles. Diese Vorfreude gibt es halt nur einmal im Jahr. Heuerist sie besonders groß, denn die weiße Pracht hat sich schon kräftigvor ein paar Wochen zu uns nach Lech Zürs gesellt. Kombiniert mitunserem leistungsstarken Beschneiungssystem und einer hochmotiviertenMannschaft steht somit einem traumhaften Ski-Saisonstart, bei welchemnahezu alle Anlagen geöffnet werden können, nichts im Wege!", so Mag.Christoph Pfefferkorn, Skilifte Lech.Neben dem Skivergnügen warten unter dem Motto "GO WHITE!"hochkarätige Sport-Events und Kultur-Festivals. Dazu zählen unteranderem die "Snow & Safety Conference", die zum Thema Sicherheit amBerg informiert, die Genussmesse "Arlberg Weinberg", das erste"Street Food Festival" in Zürs und das angesagte Clubbing "FantasticGondolas". Daneben finden Adventsmärkte und viele andere Highlightszum Saisonstart statt. Nähere Informationen erhalten Sieunter: [http://www.lech-zuers.at/go-white/](http://www.lech-zuers.at/go-white/)Zwtl.: Neu im Winter 2017/18Um für den Pioniergeist am Arlberg auch weiterhin Sorge zu tragen,haben die Liftgesellschaften von Lech, Oberlech und Zürs heuer erneutrund 7 Millionen Euro in Pistenoptimierung, Sicherheit, Umwelt,Beschneiung und Gastronomie investiert. So darf man gespannt sein aufdas neu erbaute Trittkopf Restaurant mit spektakulärer Aussicht beider Bergstation der Trittkopfbahn II. Bei der bewährten Ski ArlbergApp ist nun neben dem Run of Fame Tracking auch das Tracking amWeißen Ring möglich und somit gibt es nun beim Tracking von beidenSkirunden entsprechende Gewinnmöglichkeiten.Zwtl.: ADAC: Ski Arlberg Europas Nummer 1!Laut jüngst erhaltener Auszeichnung im renommiertenSkigebiete-Nachschlagewerk, dem ADAC Skiguide, ist Ski Arlberg dieNummer 1 unter den Europäischen Skigebieten! Auch weitere Tests wiebeispielsweise von skigebiete-test.de, welcher Ski Arlberg gar zumbesten Skigebiet der Welt 2017 gekürt hat, motivieren Ski Arlbergjeden Tag das Beste zu geben und den Pioniergeist ständig mitzutragenund zu leben.Nähere Informationen erhalten Sie unter:http://[www.skiarlberg.at] (http://www.skiarlberg.at)