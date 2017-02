Skigäste prämierten Ski Juwel zum Topgebiet - BILD

Aus über 800 Destinationen kürte Deutschlands größtesWintersportportal "Schneehoehen.de" das Ski Juwel AlpbachtalWildschönau zum Top Skigebiet 2017.Alpbachtal (ots) - Erneut die Nummer eins: Das Ski JuwelAlpbachtal Wildschönau kann sich mit einer weiteren Auszeichnungschmücken. Auf Deutschlands größtem Winterportal "Schneehoehen.de"wurde es zum dritten Mal in Folge zum Top Skigebiet 2017 gekürt undging als Gesamtsieger hervor. Damit reiht sich das Ski Juwel vor die"Zillertal Arena", die Platz zwei belegt und Gröden mit dem drittenPlatz. Zur Wahl standen 800 Skigebiete weltweit."Die Auszeichnung ist auch deshalb so erfreulich, weil keineFachjury, sondern die Skifahrer selbst gewählt haben", freuen sichReinhard Wieser und Ludwig Schäffer, die Geschäftsführer derBergbahnen. Von Skandinavien, Nordamerika, den Alpen bis zu denPyrenäen konnten die Wintersportler ihr Lieblingsgebiet wählen. SeitDezember letzten Jahres suchte das Wintersportportal dasTop-Skigebiet. Alle Wintersportler - egal ob Skifahrer, Snowboarderoder Langläufer - konnten seither für ihr Lieblingsskigebietabstimmen. Jeder Teilnehmer hatte außerdem die Möglichkeit dieBewertung zu kommentieren und Insidertipps abzugeben. Bewertet wurdenneun Kategorien. Neben der Gesamtwertung erhielt das Ski Juwel in derKategorie "Familie/Kinder" und "Preis/Leistung" die Bestnoten. Dieneue Funslope am Wiedersbergerhorn, drei neue Skihütten am Berg unddie Möglichkeit, als Copilot in einer Pistenraupe Platz zu nehmen,überzeugten ebenfalls das Publikum.Seit dem Zusammenschluss der beiden Skigebiete vor fünf Jahrenwurde kontinuierlich an der Weiterentwicklung gearbeitet. DieBergbahnbetreiber sehen die Auszeichnung als Bestätigung und sindsich einig, dass auch weiterhin an gemeinsamenQualitätsverbesserungen gearbeitet werden muss.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MMag. Gabriele GrießenböckPresse, PR, BilderAlpbachtal Seenland Tourismust.: +43 676 83521617m.: g.griessenboeck@alpbachtal.atwww.alpbachtal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16999/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ski Juwel Alpbachtal Wildsch?nau, übermittelt durch news aktuell