Ski und Snowboard - die unterschätzte Gefahr im Auto / Die Wucht loser Ladung kann zu Verletzungen führen / ADAC-Tipps für eine sichere Fahrt in den Winterurlaub

München (ots) - Ski, Skistiefel, Koffer, Helme und Schlitten - imWinterurlaub reist meist viel Gepäck im Wageninneren mit. Liegt eslose im Kofferraum, entwickelt es bei einem Unfall eineAufprallwucht, deren Gefahr häufig unterschätzt wird. Dabeivervielfacht sich das Gewicht der Gegenstände, die bei einemFrontcrash nach vorne fliegen, um das 30- bis 50-fache. Bei einerKollision mit Tempo 50 wird so aus einer vollen Thermoskanne, dieachtlos auf der Rückbank liegt, eine Wucht so groß wie einzentnerschweres Alpaka. Aus einem zehn Kilo schweren Koffer entstehteine Aufprallwucht, die dem Gewicht einer Kuh entspricht.Neben dem Gewicht sind scharfkantige Sportgeräte besondersgefährlich: Liegen Skier ungesichert im Fond, können sie das dünneSchaumstoffpolster im Bereich der Lendenwirbel bei einem Crash sostark deformieren, dass es im Ernstfall zu schwerenWirbelsäulenverletzungen kommt. Der ADAC empfiehlt deshalb,Gepäckstücke und andere Gegenstände im Wageninneren gut zu sichern.Skier und Snowboards lassen sich in einer Dachbox leicht und sichertransportieren.In zwei Crashtests zeigt der ADAC die folgenreichen Unterschiedezwischen ungesichertem und gesichertem Gepäck. Im "schlechten"Beispiel schießen bei einem Auffahrunfall mit 50 km/h alle losenGepäckstücke nach vorne und treffen Fahrer und Beifahrerlebensgefährlich. Im "guten" Beispiel mit festgezurrten Skiern undKoffern sowie Skistiefeln, die hinter dem Vordersitz im Fußraumverstaut sind, bleibt das Gepäck, wo es hingehört. Niemand wäre durchdie Ladung verletzt worden.Hier die wichtigsten ADAC-Tipps:- Schwere Gegenstände und Koffer immer nach unten packen undmöglichst direkt an die Rücksitzlehne schieben. Rücksitze dahernur bei Bedarf umklappen.- Nur leichte Gegenstände oben verstauen.- Gepäcknetz oder Laderaumgitter hochziehen, wenn über die Höheder Rücksitzlehne geladen wird.- Vorsicht bei ungesicherten Sportgeräten im Fahrzeugraum: Skierund Snowboard gehören am besten in eine Dachbox. Im Innenraumgelagert, sollten sie sicher gepackt und verzurrt sein.- Skistiefel lassen sich gut hinter den Vordersitzen im Fußraumunterbringen.- Keine Glasflaschen im Innenraum benutzen. So entstehen bei einemUnfall scharfkantige Splitter. Bereits eine lose Wasserflascheentwickelt bei einem Crash mit Tempo 50 das Gewicht einesKartoffelsacks.- Wenn möglich, gesamte Ladung mit einer Decke abdecken unddiagonal mit Zurrgurten sichern, dazu Zurrösen am Ladebodennutzen.Ungesicherte Ladung birgt nicht nur ein großes Verletzungsrisiko,sondern wird auch mit bis zu 75 Euro Bußgeld und einem Punkt inFlensburg geahndet. Auch versicherungstechnisch kann verrutschendeLadung problematisch sein: Die Kaskoversicherung leistet bei dadurchentstehenden Schäden in der Regel nicht, sondern nur bei einem Unfallmit von außen wirkender mechanischer Gewalt.