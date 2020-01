"Ski und Frühlingserwachen 2020" in der Salzburger Sportwelt

FlachauWagrain-KleinarlSt.JohannRadstadtAltenmarkt-ZauchenseeEbenFilzmoos (ots)- Das Beste kommt zum Schluss: Attraktive Packages und coole VeranstaltungenSki- und Pistenspaß bis weit in den Frühling: Das versprechen die bestenspräparierten Pisten in der Salzburger Sportwelt. Der Sonnenskilauf zumSaisonfinale vereint das Beste aus Winter und Frühling, denn auf den Hütten undTerrassen herrscht nun Hochstimmung. Außerdem ist in den sieben WintersportortenFlachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben undFilzmoos auf und abseits der Pisten viel geboten. Wenn die Tage länger, dieSonnenstrahlen wärmer und die Stimmung ausgelassene wird, sorgen coole Eventsfür einen geschmeidigen Winterausklang.Die Salzburger Sportwelt bildet das winterliche Herzstück von Ski amadé,Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern, 270 modernen Lift-und Berganlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. DiePisten, Snowparks und Funslopes sind bis Saisonende im April bestens präpariert.Das Frühjahr ist zudem die perfekte Zeit zum Sonnenbaden oder zum Langlaufen aufden schneesicheren (Höhen)Loipen in der Region, wie etwa auf dem Rossbrandzwischen Filzmoos und Radstadt.Die Highlights zum Saisonende 2019/20:Hütten.Shopping in Altenmarkt-Zauchensee29.02., 01., 07. und 08.03.2020, 11 - 15 UhrWintersportler treffen Designer, Produzenten und Händler auf den Hütten mittenim Skigebiet. www.altenmarkt-zauchensee.at10. "Ski- & Weingenusswoche" in Ski amadé, 14. - 21.03.2020Genießer erwartet eine Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen von derWeinverkostung bis zum 5-gängigen Galamenü mit der passenden Weinbegleitung.Höchster Bauernmarkt der Alpen, 14. - 21.03.2020Feinschmecker fahren in den Skigebieten von Altenmarkt-Zauchensee von Hütte zuHütte und können heimische Schmankerl verkosten und einkaufen."Oster- & Sonnenskilauf" in der Salzburger Sportwelt, 14.03.2020 bis SaisonendeBeim Kauf eines 6-Tage-Skipasses durch einen Elternteil erhalten Kinder bis 15Jahre ihren Skipass gratis! www.salzburgersportwelt.comCEV Snow Volleyball European Tour in Wagrain, 20. - 22. 3 2020Es ist wieder soweit: es wird wieder gebaggert und gepritscht auf knappen 2000Metern am Centercourt im Schnee direkt neben der Flying Mozart Bergstation inWagrain. www.wagrain-kleinarl.atKontakt:Salzburger SportweltAndrea Donabauer,MBA5542 Flachauwww.salzburgersportwelt.cominfo@salzburgersportwelt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64989/4497680OTS: Salzburger SportweltOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell