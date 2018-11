"Ski und Adventgenuss" in der Salzburger Sportwelt / Sportlicher Saisonauftakt und beschauliche Vorweihnachtszeit (FOTO)

Flachau, Österreich (ots) -Bereits im Dezember sind die Pisten in der Salzburger Sportweltbestens präpariert. Der erste Schnee bietet Wintersportlern, die eseinfach nicht mehr erwarten können, ideale Bedingungen im Herzen vonSki amadé. In den Skigebieten der sieben Ferienorte Flachau,Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt,Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos herrscht zu Saisonauftaktsportliche Hochstimmung. Im Tal finden im Advent traditionelleWeihnachtswanderungen, Hirtenspiele, Christkindlmärkte undBrauchtums- und Musikveranstaltungen statt. Die Höhepunkte 2018 aufeinen Blick.Landesausstellung zum 200-Jahr-Jubiläum "Stille Nacht! HeiligeNacht!"Wagrain ist einer von sieben Stille-Nacht-Orten im SalzburgerLand.Hier hat der Liedtexter und Vikar Joseph Mohr gelebt und seine letzteRuhestätte gefunden. Die Ausstellung im Rahmen der dezentralenLandesausstellung "Mythos, Geschichte und Friedensbotschaft" von29.09.2018 bis 03.02.2019 im Pflegerschlössl widmet sich dem Lebenund Wirken von Joseph Mohr in Wagrain, der Entstehung des Liedes undseiner internationalen Verbreitung. Das Theaterstück "Stille Maus undStille Nacht" kommt am 09.11., 02., 09., 16. und 23.12.2018 zurAufführung. Tickets über oeticket.com.Glasperlenspiel - Winterstart Hoch 2 in Wagrain-Kleinarl, 14.Dezember 2018Die Konzerte in Wagrain-Kleinarl haben mittlerweile Tradition:Bands und Künstler von den Söhnen Mannheims bis zu Sarah Connor, vonConchita bis zu den Seern begeisterten bereits. Am Freitag, dem 14.Dezember 2018, startet Wagrain-Kleinarl heuer mit dem Elektropop-DuoGlasperlenspiel offiziell in die Wintersaison ? und das bei freiemEintritt!TV-Aufzeichnung "200 Jahre Stille Nacht / Jubiläumssendung"Flachau ist am 2. und 3. Dezember 2018 Kulisse derWeihnachtssendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht",die in ORF 2 und im BR ausgestrahlt wird. Sonja Weissensteiner undHarald Krassnitzer präsentieren Weihnachtsmelodien, Schlager,Volksmusik, volkstümliche Musik und Klassik nationaler undinternationaler Künstler. Tickets unter www.flachau.comBeschauliche Adventmärkte mit Musik und KulinarikIn den Orten der Salzburger Sportwelt finden zahlreicheAdventmärkte und traditionelle Brauchtumsveranstaltungen statt.Pongauer Köstlichkeiten, Handwerkskunst, Musik und einabwechslungsreiches Kinderprogramm begeistern sowohl Einheimische alsauch Gäste.ab Ende November, "Advent in den Bergen" in Altenmarkt-Zauchensee8.12.2018, Adventmarkt in Eben22.11. ? 23.12.2018 jeweils Do bis So, Licht Advent in St.Johann-Alpendorf30.11. ? 27.12.2018, Weihnachtsidylle in Filzmoos (genaue Termineunter www.filzmoos.at)8., 15., 26.12.2018, Radstädter WeihnachtswanderungPressekontakt:Rückfragehinweis:Salzburger Sportwelt Andrea Zuljan, MBAa.zuljan@salzburgersportwelt.com www.salzburgersportwelt.comOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell