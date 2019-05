Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Unterföhring (ots) -Skirennläufer vs. Fußballprofi. Slalom-As gegenMittelfeld-Stratege. Bayern vs. NRW. Weltmeister gegen Weltmeister!Felix Neureuther kämpft bei "Schlag den Star" gegen Christoph Kramer- am 15. Juni 2019 live auf ProSieben. In bis zu 15 Runden treten diebeiden Weltmeister im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht esum Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oderNichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag denStar" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Music-Acts sindder kanadische Rockstar Bryan Adams ("All or Nothing") und diedeutsche Pop-Sängerin Sarah Connor ("Vincent") mit dabei. Produziertwird "Schlag den Star" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 15. Juni, um 20:15 Uhr live aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell