Ski-WM St. Moritz 2017: Schmidhofer feierte Gold beim Seefeld-Empfang im TirolBerg - VIDEO

St. Moritz (ots) - Damit hatte wohl niemand gerechnet: NicoleSchmidhofer holte gleich zum Auftakt der FIS Alpinen Ski-WM in St.Moritz die erste Goldmedaille für Rot-Weiß-Rot. Im TirolBerg wurdedie 27-jährige Steirerin für ihren großartigen Sieg im Super-Gbejubelt. Neben der Medaillenfeier stand der Abend ganz im Zeichendes nordischen Sports. Der Gastgeber des Abends - die OlympiaregionSeefeld - wird 2019 die FIS Nordischen Skiweltmeisterschaftenausrichten. Spitzenleistungen von Unternehmen der ÖsterreichischenFreizeit- und Tourismuswirtschaft wurden bereits am Nachmittag beimAustrian Showcase der WKO-Außenwirtschaft Austria ins Rampenlichtgerückt.Mit einer schwungvollen Einlage der Musikkapelle Leutasch wurdedie Super-G Gewinnerin Nicole Schmidhofer gebührend im TirolBerg inEmpfang genommen. Noch nie zuvor hatte die ÖSV-Läuferin in einemWeltcup gewonnen. Mit ihrem perfekten Lauf siegte sie vor TinaWeirather und Lara Gut. Die Emotionen waren auch bei derMedaillenfeier noch überwältigend. Auch Stephanie Venier - sieschaffte es beim ersten Rennen auf Platz 7 - feierte im TirolBerggemeinsam mit ihrer Teamkollegin den erfolgreichen Auftakt derSkiweltmeisterschaften.Zwtl.: Auf den Spuren der Weltmeister von morgenGroße Sportgeschichte zelebrierte auch der Gastgeber des Abends.Die Olympiaregion Seefeld gilt als Zentrum des Langlaufsports undwird sich mit der Ausrichtung der FIS NordischenSkiweltmeisterschaft 2019 als nordische Wintersportmarke weiterinternational profilieren. In der Ausrichtung von sportlichenGroßevents hat man dort große Erfahrung, dreimal brannte bereits dasolympische Feuer in Seefeld, 1985 war die Region schon einmalSchauplatz der Nordischen WM."Die WM ist ein Glücksfall, aber kein Zufall. Unser Ziel ist es,unsere Stärke als Mekka des nordischen Sports gepaart mit gehobenerHotellerie und Tiroler Gastfreundschaft weiter auszubauen. Mit demNordic Combined Triple im Jänner haben wir bereits gezeigt, was wirbieten können", betonten Alois Seyrling (Obmann desTourismusverbands Olympiaregion Seefeld) und Werner Frießer(Bürgermeister von Seefeld und OK-Chef der Nordischen WM 2019).Unter dem Motto "Hand in Hand" wurden bei der WM in St. Moritz sowohldie geplante neue Infrastruktur in der Region als auch das perfekteZusammenspiel mit dem ÖSV, dem Veranstalter der Nordischen WM,eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Auch FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis lobte das Engagement derRegion: "Wir haben eine sehr starke Partnerschaft mit Seefeld undsind mit der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden. Ich binzuversichtlich, dass wir 2019 ein nordisches Skifest und einengroßen Erfolg erleben werden." Den Seefeld-Empfang in St. Moritzgenossen u.a. auch die Sportlegenden Toni Innauer, Mario Stecher,Christoph Sumann, aber auch Österreichs Paradeunternehmerin ElisabethGürtler, die derzeit in Seefeld wieder kräftig investiert.Zwtl.: Österreichisch-Schweizerische GeschäfteNeben dem sportlichen Erfolgt standen im TirolBerg am Nachmittagvor allem wirtschaftliche Spitzenleistungen im Vordergrund. DieWirtschaftskammer Österreich vernetzte erfolgreich Österreichischeund Schweizer Tourismus- und Wirtschaftstreibende - ein Speed-Datingder besonderen Art. "Wir haben sehr tolle österreichischeUnternehmen, die in ihren Bereichen zu den Weltmarktführern undInnovationstreibern gehören", resümiert der in Zürich ansässigeösterreichische Wirtschaftsdelegierte Manfred Schmid. Rund zehnösterreichische Vorzeigeunternehmen und 40 Vertreter von Wirtschaftund Tourismus nutzten den TirolBerg als Kommunikationsplattform, umihre Netzwerke zu erweitern und neue Geschäfte anzubahnen.Weitere Informationen zum TirolBerg unter:[http://sport.tirol/de/tirolberg.html](http://sport.tirol/de/tirolberg.html)[Download und Einbindungsdetails](https://www.apa-ots-video.at/video/2f3c4af3a4ad46c3bc4af3a4ad96c3d5)Video(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalvideo-Service sowie im OTS-Videoarchiv unterhttp://video.ots.atRückfragehinweis:Tirol Werbung GmbHc/o Florian NeunerMaria-Theresien-Str. 55a-6020 Innsbruckt: +43 512 5320 320f: +43 512 5320 92320m: +43 664 80532320presse.tirol.atflorian.neuner@tirolwerbung.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1230/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: pro.media kommunikation gmbh, übermittelt durch news aktuell