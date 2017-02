Mainz (ots) -Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz hat er seineKlasse erneut unter Beweis gestellt: Deutschlands Ski-Star FelixNeureuther erkämpfte nach Platz zehn im ersten Lauf, dank einerherausragenden Leistung im zweiten Durchgang, noch dieBronze-Medaille im WM-Slalom - somit sorgte er einmal mehr für deneinzigen Lichtblick in einer mageren DSV-Bilanz.Am Samstag, 25. Februar 2017, 23.00 Uhr, wird Neureuther als Gastim "aktuellen sportstudio" mit ZDF-Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein noch einmal auf die emotionalen Momente von St.Moritz zu sprechen kommen und sich zu seiner weiteren Karriereplanungäußern. Der 32-jährige Sohn von Doppel-Olympiasiegerin RosiMittermeier und Christian Neureuther ist über Deutschland hinauspopulär und engagiert sich in verschiedenen sozialen Projekten.Daneben steht wie gewohnt der aktuelle Spieltag derFußball-Bundesliga mit dem FC Bayern, RB Leipzig und BorussiaDortmund im Blickpunkt. Das Abendspiel bestreiten die ambitioniertenTeams von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Die ausführlicheZusammenfassung kommentiert Béla Réthy aus dem BerlinerOlympiastadion.Weitere Themen der Sendung kommen aus dem Wintersport: WM Skinordisch in Lahti/Finnland (Skispringen Herren), Bob/Skeleton-WM amKönigssee.http://zdfsport.dePressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell