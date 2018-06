Skeleton Technologies erschliesst mit neuem USV-System den Megawatt Sekunden Markt

München (ots) - Skeleton Technologies, der europäische Marktführerfür Ultrakondensatoren, führt mit SkelGrid Omni ein USV-System ein,dass die jährlichen Schäden in Milliarden Höhe, ausgelöst durchkurzfristige Stromausfälle in Unternehmen, reduziert.Eine Studie der Allianz kommt zu dem Ergebnis, dass kurzfristigeStromausfälle Schäden von mehr als 100 Milliarden USD in den USAverursachen. Diese Schäden entstehen da kurzfristige Stromausfällenicht in den Konventionen für die Stromqualität abgedeckt werden.Traditionelle USV Systeme versuchen das Problem mitBatterie-basierten Speichertechnologien zu lösen, die in kW bemessenwerden. Tatsächlich aber werden für kurzfristige Stromausfälle keineKilowatt für mehrere Stunden benötigt, sondern häufig Megawatt aberdies nur für wenige Sekunden.SkelGrid Omni löst dieses Problem durch die Integration vonUltrakondensatoren in das modulare und kosteneffiziente USV System,unterstützt durch eigene Software. Dies ist das erste Komplettsystem,das die Vorteile der Ultrakondensatoren Technologie in dieProduktionsstätten, Datenzentren, Krankenhäuser und andere kritischeInfrastrukturen bringt.SkelGrid Omni besteht aus 0.5, 1 and 2 MW Blocks. Zum ersten Malkönnen Nutzer modular und flexibel zusätzliche MW Sekunden erwerbenanstatt ungenutzte MW Stunden kaufen zu müssen."Unser Fokus ist die produzierende Industrie. Die Elektronik-,Plastik-, und metallverarbeitende Industrie, Chemie, Glas und andereIndustriezweige verlieren täglich einige Millionen Euro durch diemangelnde Stromqualität, da die Stromkonventionen die kurzfristigenStromausfälle nicht berücksichtigen. Moderne Fabrikanlagen benötigenaber eine hohe Stromqualität. Die Folge sind defekte Produkte undbeschädigte Anlagen bis hin zu Komplettausfällen der Geräte undMaschinen und damit einhergehende Lieferverzögerungen. SkelGrid Omniist eine schlüsselfertige USV Lösung, die die hohen Standards derIndustrie erfüllt und eine extrem schnelle Reaktionszeit aufweist,bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren," kommentiert Taavi Madiberk,CEO von Skeleton Technologies.SkelGrid Omni nutzt die Vorteile von Ultrakondensatoren, die nichtauf chemische Reaktionen basieren, um Energie zu speichern. Diesermöglicht eine Reaktionszeit von wenigen Sekunden kombiniert miteiner hohen Zuverlässigkeit und bis zu 1 Million Lade- undEntladezyklen, was einer Nutzungsdauer von circa 15 Jahrenentspricht. SkelGrid Omni ist darüber hinaus die kosteneffizientesteLösung für die Bereitstellung von kurzfristiger Energie im MegawattBereich.SkelGrid Omni finden Sie bei der EES in Halle B1, Stand 670.Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unterhttps://www.skeletontech.com/pressÜber Skeleton TechnologiesSkeleton Technologies ist weltweiter Marktführer fürGraphen-basierte Ultrakondensatoren und Energiespeichersysteme. DasUnternehmen liefert zuverlässige und langlebigeEnergiespeicherlösungen mit hoher Leistungs- und Energiedichte fürjede Industrie. Durch die Verwendung von patentiertem, nanoporösemKohlenstoff, auch als "curved graphene" (CDC) bezeichnet, hat dasUnternehmen den globalen Durchbruch bei der Leistungsfähigkeit derUltrakondensatoren-Technologie erreicht und erfolgreich in denMärkten für Busse, LKWs und Stromnetzapplikationen platziert.Seit der Gründung im Jahr 2009 hat Skeleton Technologies 42Millionen Euro Investorenkapital generieren können und damit dieProduktion in Deutschland und in Estland weiter ausgebaut sowie dieMitarbeiterzahl von 4 auf 100 erhöht.Ultrakondensatoren von Skeleton Technologies zeichnen sich durcheine doppelt so hohe Energiedichte und viermal größereLeistungsdichte im Vergleich zu den Produkten anderer Hersteller aus.Zu den Kunden von Skeleton Technologies zählen global agierendeIndustrieunternehmen, führende Automobilhersteller, industrielle OEMsbis hin zu LKW-Flottenbetreibern sowie Luft- undRaumfahrt-Unternehmen.Pressekontakt:Skeleton Technologies GmbH, Stresemannstraße 123, 10963 Berlin SylviaKleimann, Phone: +49 152 25 68 61 17,sylvia.kleimann@skeletontech.comOriginal-Content von: Skeleton Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell