Skeena nimmt den Handel an der NYSE auf

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia (27. Oktober 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der New York Stock Exchange (NYSE") die Genehmigung zur Börsennotierung erhalten und bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") ein Formular 40-F (40-F") eingereicht hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung