Skechers U: Aktienanalyse vom 28.09.2018: Was steht jetzt noch aus?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Skechers U unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Schuhe". Die Skechers U-Aktie notierte am 27.09.2018 mit 27,74 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Skechers U für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Skechers U für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Skechers U insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Skechers U zahlt die Börse 14,88 Euro. Dies sind 49 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Skechers U damit 10,05 Prozent über dem Durchschnitt (0,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Apparel & Textile Products" beträgt -0,67 Prozent. Skechers U liegt aktuell 11,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".