Skechers USA: Die Erwartungen sind hoch!

die Erwartungen an Skechers sind hoch. Nachdem der Konzern die Prognosen verfehlt hat, kam es zu einem starken Kurseinbruch. Es werden in Sachen Umsatz weiterhin Rekordergebnisse erzielt, aber das Wachstum fällt geringer aus. Im 4. Quartal stiegen die Erlöse lediglich um 5,8%. Insbesondere auf dem Heimatmarkt, den USA, laufen die Geschäfte nicht mehr so rund. Das Großhandelsgeschäft ging um 11,8% zurück. Skechers ist auf dem US-Markt weiterhin nach Nike die Nummer 2 bei den Sportschuhen, aber Modelle von adidas und Under Armour werden beliebter.

Der Auftragseingang für 2017 bewegte sich auf Rekordniveau

Daher wird die globale Expansion stark vorangetrieben. Das internationale Großhandelsgeschäft verzeichnete ein Plus von 17,1%; der globale Einzelhandel legte um 13,9% zu. In naher Zukunft soll das globale Geschäft 50% der Gesamtumsätze erwirtschaften. Expansionsschwerpunkte sind China, Korea, Japan und Lateinamerika. Der Aufbau der Infrastruktur und die Erschließung der Filialen kosten viel Geld und belasten die Margen überproportional.

Um in der globalen Präsenz zu Nike und adidas aufzuschließen, werden zunehmend die teuren Premium-Einzelhandelsflächen angemietet. Im 4. Quartal führte das zu einem Gewinnrückgang von 77%. Auf Jahressicht stieg der Gewinn nur um 4,9% und hat unsere Schätzung deutlich verfehlt. Mit 6,8% erzielte Skechers aber eine solide Umsatzrendite. Der Auftragseingang für 2017 bewegte sich auf Rekordniveau, und die Geschäfte sind gut angelaufen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.