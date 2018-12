Skandal um geplatzten Affenquäler-Prozess / Historischen Prozess um Max-Planck Laboraffen-Qual wird überraschend abgesagt. Grund: Dubioses Geheimgutachten

Tübingen (ots) - Die Aufnahmen von gequälten und misshandeltenLaboraffen im Tübinger Max Planck Institut machten weltweitSchlagzeilen und mobilisierten die Öffentlichkeit zu den größtenProtesten gegen Tierversuche. Besonders das Schicksal der halbseitiggelähmten, schwer verletzten Äffin Stella, die sinnlos leiden musste,berührte Millionen Menschen. Dass die Behörden den Mut fanden, diehochrangigen Tierexperimentatoren wegen des Verdachts aufTierquälerei vor Gericht zu stellen, war einmalig.Die heutige völlig überraschende Absage des Prozesses ist damitein Schlag ins Gesicht der Öffentlichkeit, die ein Recht auf einesaubere und öffentliche Aufarbeitung der Taten verdient hätte. Denndie Tierversuchsindustrie setzt traditionell auf Abschottung undtotale Geheimhaltung. Das setzt sich jetzt fast 5 Jahre nach demBeginn der Ermittlungen und 19 Tage vor dem Prozess mit einemüberraschend eingereichten, Geheimgutachten fort, dessen Inhalt undUrheber unter Verschluss bleiben werden. "Das ist ein erneuter Fall,in dem die Öffentlichkeit ausgesperrt wird und fragwürdige geheimeGefälligkeitsgutachten der Tierversuchsindustrie dierechtsstaatliche Aufarbeitung ausbremsen. Da verwundert es kaum mehr,dass die Menschen ihr Vertrauen in das System verlieren.", soFriedrich Mülln, der für SOKO Tierschutz die Kampagne geleitet hat.SOKO Tierschutz fordert ein Ende der sinnlosen, grausamen undgefährlichen Tierversuche, und den Einsatz fortschrittlicher Systemezum Ersatz dieser veralteten Versuche auf Kosten von MillionenTieren. Der für den 7. Januar geplante Protest der Organisation wirdzu einem Protest für das Recht auf Information undRechtsstaatlichkeit auch im Tierlabor umgewidmet. " Es kann nichtsein, dass Schwarzfahrer in Deutschland vor Gericht kommen undTierquäler nicht", so Mülln.Pressekontakt:Bildmaterial und Pressekontakt:info@soko-tierschutz.org -- 0151-10543834Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell