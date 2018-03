Skandal um Beziehung zu Ultranationalisten belastet Japans Premier

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan setzt ein Skandal um Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit einem ultranationalistischen Schulbetreiber Japans Regierung zunehmend unter Druck.



Das Finanzministerium gab am Montag zu, Dokumente bezüglich des Verkaufs eines staatlichen Grundstücks deutlich unter Wert an den Schulbetreiber geändert zu haben. Hinweise auf die mutmaßliche Verwicklung der Frau von Regierungschef Shinzo Abe, Akie Abe, wurden laut Medien gestrichen. Akie Abe unterstützte die ultranationalistische Erziehungspolitik des Schulbetreibers. Der rechtskonservative Abe hat wiederholt beteuert, er und seine Frau hätten nichts mit dem Immobiliengeschäft zu tun. Finanzminister Taro Aso lehnt Forderungen nach einem Rücktritt bislang ab.

Der Schulbetreiber Moritomo Gakuen unterhält in der westlichen Provinz Osaka einen nationalistisch ausgerichteten Kindergarten, wo die Kleinen unter anderem ein kaiserliches Edikt aus dem 19. Jahrhundert lernen müssen, das zur militaristischen Erziehung und Kaiserverehrung vor und während des Zweiten Weltkriegs benutzt wurde.

Auf dem neuen Grundstück wollte das Unternehmen im April 2017 eine Grundschule eröffnen, mit Abes Frau Akie als Ehrendirektorin. Nach Auffliegen des Skandals kappte Akie ihre Beziehungen. Der Betreiber zog seinen Antrag bei den Behörden zurück. Der damalige Chef des Betreibers gehörte laut Medienberichten der Nippon Kaigi (zu deutsch: Japankonferenz), einer kultartigen nationalistischen Lobbyorganisation an. Sie propagiert die Wiederbelebung der Kaiserverehrung und patriotische Erziehung. Die Organisation hat enge Beziehungen zu Abe und Mitgliedern seines Kabinetts, darunter Aso./ln/DP/das