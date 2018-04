Skandal um Asylbescheide in Bremen: BAMF-Leiterin soll Hotelübernachtung und Essenseinladung erhalten haben

Hamburg (ots) - Der Vorwurf der Korruption gegen die ehemaligeLeiterin der Außenstelle des Bundesamtes für Migration in Bremengründet sich nach Informationen von NDR und Radio Bremen auf eineHotelübernachtung und eine Essenseinladung. Die Essenseinladung seiim Rahmen des jesidischen Neujahrsfestes erfolgt. So geht es aus demDurchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bremen hervor. Derjeweilige Gegenwert der Übernachtung und der Einladung wird in demDokument nicht aufgeführt.Die Beschuldigte, so der Verdacht, habe sich von materiellenZuwendungen leiten lassen und andere zur missbräuchlichenAsylantragsstellung verleitet. So steht es im Durchsuchungsbeschluss.Die Beschuldigte soll damit unter anderem gegen Paragraph 84 desAsylgesetzes verstoßen haben. Das Gesetz sieht dafür eineFreiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor.Am Donnerstag, 26. April, bestätigte Stephan Mayer, Staatssekretärim Bundesinnenministerium, im Rahmen einer Fragestunde im Bundestageinen Bericht des NDR, nach dem in den Fall mehrere Personenverwickelt gewesen sein sollen. Diese sollen mit der beschuldigtenFrau zusammen gearbeitet haben.Am Freitag, 20. April, hatten NDR, Radio Bremen und SZ erstmalsdavon berichtet, dass in der Bremer Außenstelle des BAMF in bis zu2000 Fällen Asylanträge positiv beschieden worden sein sollen, obwohles dafür keine rechtliche Grundlage gegeben habe. DieStaatsanwaltschaft Bremen ermittelt daher derzeit gegen sechsBeschuldigte, darunter drei Anwälte und die ehemalige Leiterin derAußenstelle. In der vergangenen Woche waren acht Wohnungen undArbeitsplätze in Bremen und Niedersachsen durchsucht worden.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell