Skandal bei Tierschutz: Betäubung bei Schlachtvorgang rechtswidrig!

Augsburg (ots) - Tiere, die in Deutschland geschlachtet werden,erleben nicht nur Todesangst, sondern werden in vielen Fällenentgegen § 4 a Abs. 1 TierSchG unzureichend betäubt. Dadurch erleidendie Tiere unnötig zusätzlich starke Schmerzen. Die V-Partei³ belegtdie Rechtswidrigkeit dieser Methoden.Die Betäubung mitKohlenstoffdioxid (CO2), wie sie bei der Schlachtung von Schweinenüblich ist, wird nachweislich aus rein wirtschaftlichen Gründenbeibehalten, obwohl die starke Belastung der Tiere allgemein bekanntund tierschutzrelevant ist. Der Erstickungskampf eines Schweines inder Gaskammer dauert dabei bis zu 20 Sekunden, ein unglaublich langerZeitraum der Tierquälerei, was das Tierschutzgesetz so nicht hergibt."Im Grunde ist die CO2-Vergasung keine leidfreie Betäubung, sondernein betäubungsfreier Vorgang, der vom qualvollem Erstickungstod inder Gaskammer bis zum Wiederaufwachen in der kochenden Brühe führenkann", zeigt Roland Wegner (V-Partei³) den Widerspruch auf. "Einderart elendiger Schlachtvorgang darf auf keinen Fall später auchnoch mit einem Tierwohlsiegel ausgestattet im Laden "heile Welt"vorgaukeln dürfen, fordert der Bundesvorsitzende. Die Politik derV-Partei³, die eine nachhaltige und biovegane Landwirtschaft mitstarken und verantwortungsvollen Landwirten vorsieht, wird dasSchlachten von Tieren überflüssig machen."Aber bereits heute sind die Zustände bei der Schlachtung vonTieren für die Menschen in Deutschland unhaltbar. DerVeterinärdirektor und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft fürFleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz, Dr. KaiBraunmiller, und auch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutzhaben in den vergangenen Jahren mehrfach beimBundeslandwirtschaftsministerium auf die tierschutzwidrigen undschmerzhaften Betäubungsmethoden hingewiesen. Bereits imTierschutzbericht der Bundesregierung selbst, Ende 2015, heißt esüber die CO2-Methode: "Der Hauptvorteil liegt in einer effizientenGruppenbetäubung mit wenig Personaleinsatz. Die CO2-Betäubung stehtin der Kritik, weil die Betäubung nicht sofort eintritt und die Tierebei der Einleitung Atemnot-Symptome und ein starkes Abwehrverhaltenzeigen."Die V-Partei³ hat daher Ministerin Klöckner aufgefordert, sofortzu handeln. Die Ministerin ist auf Bundesebene gleichzeitig für dieLebensmittel- und Agrarindustrie als auch für den Tierschutzzuständig, was allein schon ein Paradoxon darstellt. Parallel kämpftdie V-Partei³ auch auf Landesebene für die Verbesserung desTierschutzes in diesem Bereich und hat dazu mit dem BayerischenUmweltministerium Kontakt aufgenommen. Ein "humanes Schlachten" istnach Ansicht der V-Partei³, die eine Agrarwende 2030 hin zubioveganem Landbau fordert, schlichtweg nicht möglich, was das Endeder Schlachthäuser zur Konsequenz haben müsste.Die schmerzhaften Methoden widersprechen sowohl dem StaatszielTierschutz (Art. 20 a Grundgesetz), als auch dem Art. 1 desTierschutzgesetzes, wonach keinem Tier ohne vernünftigem GrundSchmerzen, Leiden oder Schäden zugeführt werden darf. "Es bestehtlängst kein vernünftiger Grund mehr, für die Produktion vonNahrungsmitteln Tiere einzusetzen. "Sowohl nährstofftechnisch alsauch geschmacklich ist die historische Begründung derAusnahmetatbestände des Tierschutzgesetzes längst überholt, wasbereits viele Millionen Menschen beweisen", fordert Roland Wegner diePolitik zum raschen Handeln für wirkliches Tierwohl auf.