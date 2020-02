Skandal in SWR Recherche Unit

Stuttgart (ots) - Erasmus Sternberg ist Unternehmer, Journalist undMedienberater. In einer Erklärung nimmt er Stellung zur Berichterstattung desSWR über Datenhändler und die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit:"Seit mehreren Monaten veranstalten die SWR-Journalisten Judith Brosel, NickSchrader und Jürgen Rose eine mediale Hetzjagd gegen mich und meineUnternehmensgruppe. Unter anderem werden mir von den Reportern schwereStraftaten wie illegaler Datenhandel und Verstöße gegen dasBundesdatenschutzgesetz vorgeworfen. Sowohl ich als auch meine Unternehmenwurden im Zuge der Verdachtsberichterstattung mehrfach kenntlich gemacht, an denPranger gestellt und medial vorverurteilt.Sämtliche Vorwürfe der SWR-Journalisten sind frei erfunden. Ein durch dieVeröffentlichungen des SWR ausgelöstes Ermittlungsverfahren derStaatsanwaltschaft wurde eingestellt.Ich habe zu jedem Zeitpunkt mit den Justizbehörden kooperiert und auch alleAnfragen des SWR umfänglich beantwortet. Die von mir zur Verfügung gestelltenInformationen fanden allerdings keine Berücksichtigung in der Berichterstattung.Mehrere Interviewangebote und Einladungen zu Hintergrundgesprächen wurden vonder verantwortlichen SWR-Redakteurin Judith Brosel abgelehnt.Der Ressortleiter der SWR Recherche Unit Adrian Peters wurde seit Mitte Mai 2019mehrfach auf die massiven Verstöße gegen journalistische Standards informiert,sah aber keinen Handlungsbedarf. Seine Begründung: Alle Kriterien derjournalistischen Sorgfaltspflicht seien von den SWR-Redakteuren Judith Brosel,Nick Schrader und Jürgen Rose eingehalten worden.Bis heute weigert sich der SWR die rufschädigende Falschberichterstattungrichtigzustellen und entsprechende Korrekturen an bereits online gestelltenVeröffentlichungen vorzunehmen. Es ist unbegreiflich, dass ausgerechnet in einerInvestigativ-Redaktion des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks eine Arbeitsweisegeduldet wird, die nicht nur gegen das Presserecht, sondern auch gegen jeglichejournalistischen Standards verstößt.Die SWR-Redakteure Judith Brosel, Nick Schrader und Jürgen Rose agierenmitnichten als neutrale Beobachter, sondern als Akteure. Einseitige Recherchen,manipulierte Fakten und sogar ein durch die Journalisten ausgelöstesErmittlungsverfahren wurden genutzt, um mich und meine Unternehmen öffentlich zudenunzieren. Im Interview mit dem Spiegel lehnte SWR-Intendant Kai Gniffke einesolche Arbeitsweise noch ab: "Das genau ist der Lackmustest, ob wir unserHandwerk verstehen: Wir sind Berichterstatter, keine Aktivisten."Herr Gniffke, warum dulden Sie als Intendant des SWR eine solche Arbeitsweise inIhrem eigenen Haus?Ich fordere Sie auf, die Hasskampagne der SWR-Reporter gegen mich und meineUnternehmen zu beenden und die Missstände in Ihrer Recherche Unit vorurteilsfreiund unabhängig aufzuklären."Pressekontakt:Herr Erasmus Sternbergpresse@argon-communication.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141842/4532556OTS: Argon Communication ServicesOriginal-Content von: Argon Communication Services, übermittelt durch news aktuell