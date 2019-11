Skandal-Bank Danske kappt Gewinnziel erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Danske Bank":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Für die in einem schweren Geldwäsche-Skandal steckende Danske Bank läuft es noch schlechter als gedacht.



Am Freitag strich das Management zum zweiten Mal seit Juli seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zusammen. Der Überschuss dürfte nur noch das untere Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 13 bis 15 Milliarden Dänischen Kronen (rund 1,7 bis 2 Mrd Euro) erreichen, teilte das Geldhaus am Freitag in Kopenhagen mit. Die Negativzinsen, ein immer schwierigeres Geschäftsumfeld und gestiegene Kosten für die Einhaltung von Vorschriften etwa zur Geldwäsche-Bekämpfung zehrten am Ergebnis.

Jetzt will das Management die Effizienz im eigenen Geschäftsbetrieb erhöhen - was erst einmal aufs Ergebnis drückt. Die Rendite auf das Aktienkapital dürfte daher im kommenden Jahren nur 5 bis 6 Prozent erreichen. Früher hatte sich das Management deutlich höhere Ziele gesetzt.

Die Danske Bank steht im Zentrum eines der größten Geldwäscheskandale in Europa mit einem Volumen von rund 200 Milliarden Euro. Dabei geht es um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. In mehreren Staaten laufen Ermittlungsverfahren gegen die Bank, auch in den USA. Ihr drohen Strafen von mehreren Milliarden US-Dollar.

Die Aktie der Bank hat in diesem Jahr bereits 25 Prozent an Wert verloren. Im Vorjahr hatte sich der Kurs schon fast halbiert./stw/eas/jha