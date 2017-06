Sixt setzt den Expansionskurs fort!

Liebe Leser,

Sixt blieb auch 2016 auf Expansionskurs und hat damit den Trend der Vorjahre fortgesetzt. Die Geschäfte waren geprägt von Fortschritten bei der weltweiten Expansion und von Rekordwerten beim Umsatz und Ergebnis. Mit einem Anstieg um 17,9% auf 218,3 Mio € überstieg der Gewinn vor Steuern (EBT) erstmals in der Firmengeschichte die Marke von 200 Mio €. Hauptgrund dafür war ein dynamisches Wachstum in Großbritannien und den USA.

Mittelfristig plant Sixt die Eröffnung von bis zu 25 Standorten in ganz Italien

Aber auch in Deutschland, wo Sixt seit vielen Jahren die Nummer 1 unter den Autovermietern ist, legte der Umsatz auf hohem Niveau nochmals um 5,8% zu. Sixt ist mit hohem Tempo ins Jahr 2017 gestartet. Wachstumstreiber war das starke Auslandsgeschäft im Segment Autovermietung. Das EBT, die wichtigste Ertragsgröße des Konzerns, entwickelte sich, trotz Aufwendungen für die Expansion im Ausland, überproportional zum Umsatzund stieg um 18,3% auf 36,8 Mio €.

Der Umsatz wuchs um 5,9% auf 569,3 Mio €. Mit dem Aufbau eines eigenen Stationsnetzes in Italien erschließt Sixt einen weiteren großen Vermietmarkt in Europa, was zu zusätzlichem Wachstum führen wird. Im bisherigen Jahresverlauf wurden 12 Stationen an wichtigen Flughäfen in Norditalien eröffnet, darunter in Mailand, Rom, Florenz und Venedig. Mittelfristig plant Sixt die Eröffnung von bis zu 25 Standorten in ganz Italien mit dem Schwerpunkt auf Flughafen-Stationen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.