Sixt räumt kräftig ab

Sixt hat bei den Stevie Awards 2018 kräftig abgeräumt. In gleich drei Kategorien gingen Auszeichnungen für herausragende Kommunikation an den Autovermieter aus Pullach bei München. Marketing-Chefin Regine Sixt nahm bei der Feierstunde in Berlin im Hotel Adlon unter anderem eine Auszeichnung in Gold für ihr Kundenmagazin mit nach Hause.

Kundenmagazin „GO Sixt“ mit Gold prämiert

Prämiert wurde die Herbst/Winter-Ausgabe 2017/2018 des Magazins „GO ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.