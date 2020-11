Sixt- oder Hertz-Aktien? Die Antwort ist...

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt Leasing":

Dass Sixt (WKN: 723132) eines der technologisch fortschrittlichsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland ist, war bekannt. Jetzt digitalisiert die Ex-Tochtergesellschaft Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE) in Partnerschaft mit dem Deutschen Auto Dienst (DAD) per innovativer Softwarelösung die Fahrzeugabmeldung.

Alles wird digital – so auch die Fahrzeugabmeldung. Sogenannte Service Module Logistics ermöglichen den beteiligten Dienstleistern, die ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.