Sixt: Wie kann das sein?

Die Überschrift klang selbstbewusst: „Sixt erzielt erneuten Rekordumsatz und baut Stellung als europäischer Marktführer weiter aus“, hatte der Mobilitätsdienstleister seine Halbjahres-Meldung am Dienstag betitelt. Auch die Analysten reagierten beinahe euphorisch, riefen für Sixt SE Kursziele von bis zu 125 Euro auf. Die Aktie allerdings rauschte in der Folge in den Keller. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch am Dienstag gaben die Papiere am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung