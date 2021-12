Sixt VZ Aktie: Was wird das noch werden?

Für die Aktie Sixt aus dem Segment "Lkw-Verkehr" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 21.12.2021, 03:43 Uhr, ein Kurs von 151.3 EUR geführt.

Die Aussichten für Sixt haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sixt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sixt als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sixt vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 124,25 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -17,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 151,3 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,7 ist die Aktie von Sixt auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (26,86) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

