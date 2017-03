Sixt SE – Nach Zahlen gefragt!

Liebe Trader,

der Autovermieter Sixt geht nach einem Rekordjahr auch für 2017 von einem weiter robusten Wachstum bei Umsatz und Ergebnis aus - für 2016 sprechen die positiven Zahlen jedenfalls eine eindeutige Sprache und katapultieren die Aktie vorbörslich an die Spitze des SDAX-Index. Aber auch charttechnisch machte das Wertpapier zuletzt einen feinen Eindruck. Nachdem die Aktie im Oktober 2016 mit einem Jahreshoch bei 55,65 Euro ihren Höhepunkt erreicht hatte, prallten die Kursnotierungen an einer inneren Trendbegrenzung wieder zur Unterseite ab und gaben bis Februar dieses Jahres bis in den Bereich von 46,73 Euro nach. An dieser Stelle stabilisierte sich der Wert aber schnell wieder und konnte bereits zu Beginn dieses Monats über einen kurzfristigen Abwärtstrend zur Oberseite ausbrechen. Hierdurch steuert Sixt nun wieder direkt auf seine Jahreshochs aus 2016 zu und dürfte mit dem heutigen Kursprung weiteren Auftrieb erhalten.

Long-Chance:

Die vorbörsliche Indikation lässt auf einen weiteren Kursanstieg der Sixt-Aktie schließen, der sich direkt an das Widerstandsniveau von 52,15 Euro fortsetzen dürfte. Darüber kann es schließlich weiter in Richtung der Novemberhochs bei 54,65 Euro aufwärts gehen, übergeordnet sogar zurück an die Jahreshochs aus 2016 bei 55,65 Euro. Eine entsprechende Verlustbegrenzung ist aber noch unterhalb der 50-Tage Durchschnittslinie von 49,27 Euro anzusetzen. Bärische Vorzeichen würden sich hingegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter die Marke von rund 48,00 Euro ergeben, dann ist mit einem Rückzug des Wertpapiers zurück auf die Jahrestiefs bei 46,73 Euro zu rechnen. Im Worst-Case-Szenario wird der mittelfristige Aufwärtstrend seit Anfang 2014 erneut getestet.

Einstieg per Market-Buy-Order : 50,44 Euro

Kursziel : 52,00 / 55,65 Euro

Stopp : < 49,27 Euro

Risikogröße pro CFD : 1,17 Euro

Zeithorizont : 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Sixt SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 50,44 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

