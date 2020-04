Sixt: Nächster Volltreffer! Geht da noch mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Am 19. März hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Sixt ISIN: DE0007231326 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Sixt: Für nervenstarke Trader eine Chance!“ In unserer Stellungnahme an die Abonnenten konnte man unter anderem lesen: „Im Prinzip haben wir am Mittwoch das Umkehrsignal gesehen, dass heute bestätigt wurde. Jetzt könnte der Markt versuchen, die Short-Seller zum Eindecken zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung