Sixt Leasing: Glauben Sie das?

Sixt Leasing weist am 29.03.2020, 01:00 Uhr einen Kurs von 18.37 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Lkw-Verkehr" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sixt Leasing auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sixt Leasing-Aktie hat einen Wert von 15,23. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,02). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sixt Leasing auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Sixt Leasing.

2. Analysteneinschätzung: Sixt Leasing erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sixt Leasing vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (14 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -23,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,34 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Sixt Leasing erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Sixt Leasing ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,49 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.