Sixt Leasing: BNY Mellon fährt Anteile hoch!

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat ihre Beteiligung an der Sixt Leasing AG mit Wirkung zum 7. März 2017 auf 5,41 Prozent der Stimmrechte erhöht. Zuletzt war die deutsche Tochtergesellschaft des New Yorker Finanzdienstleisters mit 3,005 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit ist die BNY Mellon zweiter in der Aktionärsliste hinter Großaktionär Erich Sixt. Der Unternehmer und Aufsichtsratschef der Sixt SE hält laut der letzten Stimmrechtsmeldung 41,9 Prozent. Es folgen die Investmentgesellschaft MainFirst SICAV mit 5,0 Prozent und die Allianz Global Investors GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 4,90 Prozent. Die Henderson Group plc hält 3,60 Prozent an der Sixt Leasing AG und die Mawer Investment Management Ltd. kommt auf 3,02 Prozent. Seit Mitte März 2016 hält die Union Investment Privatfonds GmbH 2,89 Prozent der Stimmrechte.

Die Top 3 unter den bei der Sixt Leasing engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds Anzahl Aktien Artemis Global Income Fund 4.773.060 Allianz Nebenwerte Deutschland 1.000.000 Allianz Europe Small Cap Equity 616.036

Ein Beitrag von Michael Garth.