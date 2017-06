Sixt: Kein Grund zur Besorgnis!

Lieber Leser,

fundamentale Analysten bescheinigen der Aktie von Sixt gute Aussichten. Denn die niedrigen Zinsen, soeben von EZB-Präsident Draghi noch einmal bestätigt, bringen eine weitere Geldflut mit sich. Davon profitiert der Autoverleiher, da er so in den kommenden Monaten auf steigende Investitionen durch Unternehmen hoffen kann. Ohnehin war der Start in dieses Jahr bereits gut. Damit wurde der Grundstein dafür gelegt, ein weiteres Rekordjahr zu schaffen. Zudem soll das Leasing-Geschäft weiter ausgebaut werden.

Fundamentale Analysten halten die Aktie für ein durchaus attraktives Investment. Immerhin bescheinigen 30 % aller Experten dem Unternehmen, ein „Kauf“ zu sein. 70 % wollen den Titel „halten“. Niemand verkauft.

Sixt: Es geht voran

Technische Analysten sind ebenso von Sixt überzeugt. Schließlich hat die Aktie in allen bedeutenden zeitlichen Zonen einen Aufwärtstrend erreicht oder notiert genau auf der Grenze zu einem Aufwärtstrend, wie aktuell beim GD20. Letzteres ist das Signal für die kurzfristige Trendanalyse. Allerdings geben die Techniker zu bedenken, dass der Vorsprung auf den jeweiligen Durchschnittskurs relativ gering ist.

Laut Charttechnikern ist dies jedoch kein Grund zur Sorge. Immerhin habe Sixt derzeit die wichtige 50-Euro-Grenze weit hinter sich gelassen. Nun gehe es um das nächste Top bei 53,86 Euro. Das 6-Monats-Hoch war am 16. Mai markiert worden. Sollte der Sprung darüber gelingen, habe die Aktie das Potenzial, schnell ein neues Allzeithoch über den bislang am 26. Oktober 2016 erreichten 55,25 Euro zu schaffen.

Insofern ist die Aktie noch im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.