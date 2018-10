Sixt: Ist das vielversprechend?

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Sixt derzeit wohl recht vielversprechend aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 23.10.2018 um 16:54 Uhr notierte Sixt an der Börse Xetra mit 94,8 EUR. Die Entwicklung! Das KGV von Sixt liegt bei 20,95, also 19 Prozent unter dem Durchschnitt von Werten aus der Branche „Retail – Discretionary“ mit einem KGV von 25,77. Sixt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.