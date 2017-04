Sixt: Große Kauforder zum Wochenende platziert!

Lieber Leser,

Sixt hat in diesem Jahr eine schwere Bürde vor sich. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, das vierte Rekordjahr hintereinander bestritten zu haben. Auch 2017 soll zu einem Rekordjahr werden. Daher zeigt sich der Markt etwas misstrauisch, nach dem Motto: Kann es wirklich immer nur aufwärts gehen? Seit Jahresanfang ging es jetzt mit dem Aktienkurs um ziemlich genau 5 % abwärts. Die Aktie hat in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen einen Abwärtstrend erreicht. Zudem ist auch das charttechnische Bild zumindest herausfordernd.

Großaktionär kauft

Dennoch gibt es auch positive Nachrichten. So hat zum Ende der Handelswoche ein Aktionär einen Kaufauftrag über 5.830 Stücke platziert. Dies entspricht etwa einem Handelsvolumen von 250.00 Euro. Eine Order, die ungewöhnlich ist, aber zeigt, dass die Käuferseite durchaus lebt.

Da die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet sind und auch die wichtige 50er-Marke unterschritten wurde, benötigt Sixt auch eine solche Nachricht. Jetzt steht es Spitz auf Knopf. Wer sich für Sixt interessiert, wird wahrscheinlich neutral bleiben und eine Handelsrichtung abwarten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.