Sixt: Erich sagt Tschüss!

Nach fünfzig Jahren in Verantwortung läutet Erich Sixt (WKN: 723132) den Generationenwechsel an der Vorstandsspitze ein – jedoch nicht im Aufsichtsrat. In diesen wird der erfahrene Manager als Boss wechseln. Bei der Hauptversammlung am 16. Juni ist Schluss, wie Sixt am Montag bekanntgab.

"Value-Creator" Erich Sixt hat den Münchner Premium-Mobilitätsdienstleister mit SDAX-Zugehörigkeit zu dem geformt, was er heute ist: ein international agierender und führender Branchenplayer. Der 76-Jährige ...





