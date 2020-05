Sixt: Eignet sich diese Aktie für die Langstrecke?

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Der Pullacher Autovermieter Sixt ISIN: DE0007231326 kratzt in den letzten vier Tagen hartnäckig am Widerstand bei 67,00 Euro und es wird spannend, ob diese Marke genommen werden kann. Es sieht alles derzeit „abwartend optimistisch" aus und wenn der Ausbruch erfolgt, gibt es eine gute Trading-Chance. Die Sixt-Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung. Ausgehend von einem Kurs bei 33,30 Euro am 18.



