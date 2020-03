Sixt im Dividenden-Chaos: Das ist der Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt Vz":

Das kann nicht nach dem Geschmack von Aktionären sein: Die Sixt-Stammaktien (WKN: 723132) haben sich in kürzester Zeit fast gedrittelt, die Sixt-Vorzüge (WKN: 723133) halbiert.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der beiden Aktienklassen, was den Privatanleger aber kaum zu interessieren braucht, ist die Entwicklung so unterschiedlich. Es lässt immerhin auf gewisses Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens durch Investoren schließen, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.