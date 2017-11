Sixt Analyse: Trotz guter Zahlen im Abwärtssog!

Liebe Trader,

der Autovermieter Sixt weist ein überdurchschnittlich starkes dritte Quartal dank eines hohen Wachstums in der Autovermietung im In- und Ausland aus. Dabei konnte das Unternehmen bereits in den ersten neun Monaten mehr verdienen, als im gesamten Jahr 2016. Charttechnisch präsentiert sich die Sachlage bei der Sixt-Aktie seit den Jahreshochs aus Ende Oktober aber tendenziell schwächer. Nach einer ersten Verkaufswelle von den Jahreshochs bei 80,00 Euro auf ein Verlaufstief bei 74,30 Euro konnte in den letzten Tagen zwar eine kleine Gegenbewegung zur Oberseite vollzogen werden, diese ist aber mehr als bärische Flagge zu interpretieren und hält entsprechend Kurspotenzial zur Unterseite bereit. Eine baldige Auflösung sollte daher bald erfolgen, wodurch ein weiterer Kursrückgang zwingend erwartet und entsprechend nachgehandelt werden kann. Dieses Szenario bietet allerdings auch die Chance auf einem sehr viel niedrigeren Kursniveau in frische Long-Positionen einzusteigen.

Short-Chance:

Sobald es per Tageschlusskurs mit den Kursnotierungen bei der Sixt-Aktie unter das Niveau von 74,30 Euro abwärts geht, wird eine weitere Verkaufswelle in Richtung der Zwischenhochs aus Oktober bei 70,00 Euro erwartet. Spätestens am 38,2 % Fibonacci-Retracement um 69,20 Euro ist jedoch mit einer deutlichen Gegenbewegung zu rechnen. Bis dahin können kurzfristig orientierte Investoren an einem Kursrückgang partizipieren, die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch oberhalb der runden Marke von 77,00 Euro einfinden. Kurzfristig steigende Notierungen werden erst darüber erwartet und führen an die Jahreshochs von 80,00 Euro wieder rauf. Strategische Long-Positionen sind aber erst um 70,00 Euro anzugehen.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.