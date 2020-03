Sixt Aktie: Die richtige Entscheidung?

Was bei Sixt Leasing passiert, kann auch Sixt nicht egal sein: Schließlich hält Sixt immer noch ca. 41,9% an Sixt Leasing, wie sich der Internetseite des Unternehmens entnehmen lässt. Doch vielleicht war es ganz gut von Sixt, da bekanntlich vorigen Monat den Verkauf eingeleitet zu haben. Denn vor wenigen Tagen sprach Sixt Leasing von „anspruchsvolleren Rahmenbedingungen in 2020“. Das ist bald ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



