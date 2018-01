Sixt-Aktie auf Wachstumskurs?

Die Sixt-Aktie ist seit dem letzten Handelstag um 0,73% gestiegen. Der aktuelle Kurs beträgt 75,75€. In der letzten Woche ist die Sixt-Aktie um -0,93% gefallen. Seit Jahresbeginn gelang ein Gewinn von 0,93%.

1. Stufe: Fundamental

Nach Ansicht der Experten ist Sixt überbewertet. Die fundamentalen Analysten haben ermittelt, dass die Aktie auf Basis des KGV nur bis zu einem Kurs von 41,92€ fair bewertet wäre und aktuell zu hoch notiert. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von Sixt fallen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genauso wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Sixt-Aktie daher “Überbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Die Analysten bewerten die Sixt-Aktie im Augenblick mit 6 Buy und 2 Hold. Laut der Analysten ist diese Aktie mit 82,00€ zu bewerten. Auf Basis dieser Annahme könnte der Kurs um 8,25% steigen. In der zurückliegenden Woche wurde die durchschnittliche Einschätzung der Analysten zur Sixt-Aktie nicht verändert.

Analysten stufen die Sixt-Aktie als Outperform ein.

3. Stufe: Anlegermeinung

Momentan gibt es für Sixt nur wenige Einschätzungen auf sharewise. Das durchschnittliche Kursziel der Privatanleger liegt bei 89,70€, d.h. der aktuelle Kurs von Sixt könnte sich um 18,42% verändern.

Die Privatanleger bewerten die Sixt-Aktie als Buy.

Fazit: Die Sixt-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Hold!

Diese Technologie wird in 2018 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2018 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial dieser geheimen Technologie mit. Um welche Technologie es sich dabei handelt, erfahren Sie nur hier und HEUTE!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.