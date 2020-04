Sixt-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

An den Börsen geht die Bullenoffensive weiter. Nachdem es bereits am Montag deutliche Kursgewinne gegeben hat, bestimmen auch am Dienstag die Käufer das Geschehen. Dabei stützen sich die Anleger auf die guten Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones am Montag mehr als 7 Prozent hinzugewann. In Asien stieg der japanische Nikkei-Index am Dienstag um weitere 2 Prozent.

Zur Stunde notiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung