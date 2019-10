Sixt-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Mitte August fiel die Aktie des Mobilitätsdienstleisters Sixt auf 75,60 Euro zurück und markierte an dieser Stelle ein neues 6-Monats-Tief. In der Folge bekamen die Käufer wieder Zugriff und leiteten eine Erholungsbewegung ein. Diese ließ den Kurs am 11. September bis auf 95,25 Euro ansteigen. Die überkaufte Marktphase wurde anschließend zu Gewinnmitnahmen genutzt. Zum Ende des Monats konnte sich die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



