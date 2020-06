Sixt-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Die Aktie des europäischen Mobilitätsdienstleisters Sixt hat sich nach dem weltweiten Börsencrash infolge der Corona-Pandemie gut erholt. Mitte März kehrten die Käufer an den Markt zurück und läuteten eine Erholungsbewegung ein. Sie hat den Kurs in der vergangenen Woche auf ein Hoch bei 84,25 Euro geführt, wodurch der Abstand zum Vorkrisenniveau auf etwas mehr als 14 Prozent reduziert werden konnte. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



