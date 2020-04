Sixt-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Der DAX hat die Nerven der Anleger am Donnerstag wieder einmal sehr stark strapaziert. Zum Handelsauftakt legte das wichtigste Börsenbarometer etwas zu und stieg bis auf 9.600 Punkte. In der Folge schwenkte der Kurs in eine Seitwärtsbewegung ein, hielt sich dabei aber zumeist oberhalb des Schlusskurses vom Mittwoch. Am Nachmittag kippte die Stimmung.

Nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA, wo in der



