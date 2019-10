Sixt Aktie: Preise abgeräumt!

Am Freitag teilte Sixt mit, bei der Verleihung der sogenannten „Seven Stars Awards“ in der Nähe von Athen mehrere Auszeichnungen erhalten zu haben. Wer oder was sind diese Seven Star Awards? Dazu teilt Sixt mit, dass sie als die „Oscars der Tourismusbranche“ gelten. Damit sollen Unternehmen geehrt werden, die „für ein außerordentlich hohes Niveau in puncto Lebensstil und Gastfreundschaft stehen.“. Und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung