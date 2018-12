Sixt Aktie: Klare Absage!

In den letzten Tagen kochte es gewaltig in der Gerüchteküche. Die Rede war davon, dass im Mietwagengeschäft eine große Übernahme bevorstehe. Demnach soll Sixt an einem Kauf des Mitbewerbers Hertz interessiert gewesen sein. Derartigen Plänen erteilte Sixt nun aber eine klare Absage.

Das Unternehmen dementierte jegliche Spekulationen, bezeichnete sie als falsch und sagte ferner, sie würden jeglicher Grundlage entbehren.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.