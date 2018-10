Sixt-Aktie: Jetzt auf den Zug aufspringen?

Die Sixt Vorzugsaktie ist zum Auftakt in die neue Woche leicht zurückgegangen und hat dabei die 200-Tagelinie berührt. An dieser haben sich nun etliche Käufer versammelt und den Kurs der Aktie wieder nach oben ansteigen lassen. Die Unterstützung in Form der 200-Tagelinie ist damit weiter aktiv. Die beiden anderen gleitenden Durchschnitte (38; 100) wurden bereits Anfang September unterschritten.

Ein Beitrag von Johannes Weber.