Sixt Aktie: Ist die Kurskorrektur jetzt in Sicht?

Sixt gehört derzeit zu den größten Autovermietern in Deutschland und hat in den vergangenen Jahren immer neue Märkte erschlossen. Der Expansionskurs hat sich auch auf die Zahlen niedergeschlagen. Allen voran könnte der US-Markt in den nächsten Jahren viel Wachstum bringen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr generierte das Unternehmen einen Umsatz von etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Auf der Überholspur!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.