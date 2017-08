Sixt-Aktie: Geht der Höhenflug weiter?

Liebe Leser,

einen wirklich beeindruckenden Start hat die Sixt-Aktie in diesem Jahr hingelegt. Operativ scheint alles in geregelten Bahnen zu verlaufen und die zuletzt veröffentlichen Zahlen lassen Aktionäre positiv in die Zukunft blicken. Auch die Geschäfte der Sixt Tochter, Sixt Leasing, laufen besser als erwartet.

Kleinere Korrekturen sind nach dem starken Anstieg möglich

Durch den starken Kursanstieg der letzten Wochen hat jedoch auch die Wahrscheinlichkeit für eine kleinere Korrektur zugenommen. Der Relative Stärke Index ist nun in den überkauften Bereich vorgedrungen und könnte nun Gewinnmitnahmen begünstigen. Zudem hat die Sixt-Aktie das obere Bollinger Band durchschritten und könnte deshalb erst einmal in den Rückwärtsgang schalten.

Charttechnischer Ausblick: Einstiegspunkte könnten im Bereich des Ausbruchsniveaus liegen

Eine Einstiegsmöglichkeit könnte demnach bei etwas über 55 Euro bestehen. Auf der anderen Seite sind vor allem die charttechnischen Indikatoren einen Blick wert. Der Stochastik Indikator hat zuletzt ein sehr schönes Einstiegssignal generiert. Anschließend ging es mit dem Kurs deutlich aufwärts.

Ein Beitrag von Johannes Weber.