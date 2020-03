Sixt Aktie: Dieser Bereich wird für Unterstützung sogen!

Sixt Aktie | ISIN:DE0007231326 | WKN:723132

Bei dem familiengeführten Konzern, der in Autovermietung, Carsharing, Fahrdienstvermittlung und Leasing tätig ist, kann es mit dem Aktienkurs weiter bergab gehen. So ist der 2007er Hochpunkt bei 26,50 Euro zum Greifen nah. Da in der Zone, kurz unter 30, 00 Euro, mehrere Unterstützungen notieren, kann die Sixt Aktie durchaus in Kürze einen Boden ausbilden. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung