Sixt Aktie: Die Bären bleiben am Drücker!

Bei der Aktie von Sixt setzte sich ein laufender Abwärtstrend in der vergangenen Woche mit rasantem Tempo fort. Zwar konnten die Käufer das Papier am Mittwoch noch kurzzeitig bis auf 77,70 Euro befördern, dort konnte sich der Titel jedoch nicht lange halten. Bis zum Wochenende verlor Sixt wieder deutlich an Wert und landete wieder bei 74,10 Euro. Innerhalb der letzten drei Monate hat der ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.